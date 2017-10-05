 LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI

    LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
    GELDİĞİ günden bu yana sadece bir 90 dakikası olan için tehlike çanları çalıyor. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma bedeli yer almasına rağmen, yönetimi şimdilik bunu kullanmayı düşünmüyor. Gökhan Töre'nin sahalara dönmesinden sonra göstereceği performans ve Jeremain Lens'in milli oyuncu ile gireceği forma rekabeti sonrasındaki istatistikler, kimin kalıp kimin gideceğini belirleyecek.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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