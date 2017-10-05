 ''BU İYİ OLDU!'' – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ''BU İYİ OLDU!''

    ''BU İYİ OLDU!''

    soyunma odasında Caner Erkin ile Talisca'nın yaşadığı tartışmanın yankıları devam ediyor.

    Başkan Orman bu konuya çok kızsa da, olaya takılmıyor bile. Tecrübeli teknik adam iki futbolcunun takım ve kazanmak uğruna ettikleri kavgaların takımı her zaman ateşleyeceği görüşünü savunurken; Başkan Orman'ın, "Ceza konusunu gündeme getirelim mi?" dediği ortamda Güneş'in, "Oyuncular Şampiyonlar Ligine konsantre oldukları için ligi ikinci plana atmışlardı, bu iyi geldi" yanıtını verdiği öğrenildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:40
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