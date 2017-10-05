TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 14 futbolcu bildirilmesi gerekirken, uygunluğa sahip 11 oyuncu belirtilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verdiği 150 bin lira para cezasını oy birliğiyle onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken, kriterlere uygun üç oyuncu bildirilmesinden dolayı aldığı 50 bin liralık para cezasını da oy birliğiyle onamaya karar verdi.

Kurul, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Demir Grup Sivassporlu oyuncu Carl Medjani'nin 2 maçlık men cezasını da onadı.

Tahkim Kurulu, ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un 51 bin ve Adana Demirspor'un 10 bin liralık para cezalarını da onamayı kararlaştırdı.