 BABEL UÇUŞA GEÇTİ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    UÇUŞA GEÇTİ

    BABEL UÇUŞA GEÇTİ

    Geçen sezon devre arasında Deportivo’dan transfer edilen ve 8 gol atan Hollandalı yıldız, bu sezon da 5 gol, 1 asistle çıkışını sürdürüyor. , 6 yıl sonra Milli Takım’a çağırıldı

    KARA Kartal'ın Hollandalı yıldızı Ryan performansı ile 'a katkı sağlamaya devam ediyor. Siyah beyazlıların geçen sezon devre arasında Deportivo La Coruna'dan kadrosuna kattığı Babel, 5 gol, 4 asist ile lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Hollandalı oyuncu bu sezon Süper Lig'te 3 kez fileleri havalandırırken, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Porto ve İstanbul'daki Leipzig maçlarında da 2 gole imza attı. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta 8 gol atmış, 4 de asist yapmıştı. Son olarak Kasım 2011'de milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, altı yıl aradan sonra yeniden Hollanda Milli Takımına çağrılmanın mutluluğunu yaşadı.

    REKORUNU KIRACAK
    İLK 7 haftada 5 gole ulaşan 30 yaşındaki futbolcu, gollerine devam ederek, en yüksek gol sayısına ulaştığı geçen sezon performansını (13 gol) geliştirmeyi hedefliyor. Babel skor katkısının yanı sıra Beşiktaş'ın oyun yapısında da önemli role sahip. Hücum hattında görev yapmasına rağmen savunmaya olan desteği ile de teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçmediği isimler arasında yer alıyor. Zira Hollandalı futbolcu siyah-beyazlı takıma transfer olduğu Ocak ayından buyana Beşiktaş'ın oynadığı 25 lig maçında da görev yaptı. Babel bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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