BABEL UÇUŞA GEÇTİ
Geçen sezon devre arasında Deportivo’dan transfer edilen ve 8 gol atan Hollandalı yıldız, bu sezon da 5 gol, 1 asistle çıkışını sürdürüyor. Babel, 6 yıl sonra Milli Takım’a çağırıldı
REKORUNU KIRACAK
İLK 7 haftada 5 gole ulaşan 30 yaşındaki futbolcu, gollerine devam ederek, en yüksek gol sayısına ulaştığı geçen sezon performansını (13 gol) geliştirmeyi hedefliyor. Babel skor katkısının yanı sıra Beşiktaş'ın oyun yapısında da önemli role sahip. Hücum hattında görev yapmasına rağmen savunmaya olan desteği ile de teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçmediği isimler arasında yer alıyor. Zira Hollandalı futbolcu siyah-beyazlı takıma transfer olduğu Ocak ayından buyana Beşiktaş'ın oynadığı 25 lig maçında da görev yaptı. Babel bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
BABEL UÇUŞA GEÇTİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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