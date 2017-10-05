AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Adı Fenerbahçe'yle anılan ve Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımda görmek istediği Mesut Özil'e Beşiktaş'ta da teklif yaptı.
Arsenal'le olan sözleşmesini uzatma teklifini geri çeviren ve sezon sonunda serbest kalacak Türk asıllı yıldız oyuncu için Fenerbahçe devredeydi. Premier Lig ekibiyle olan kontratı Haziran 2018'de sona erecek Mesut'la Fenerbahçe'nin ilgilendiği haberleri İngiliz medyasında da çıkarken 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın da teklif yaptığı ortaya çıktı.
RESMİ TEKLİFİ İLETTİLER
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da takımda görmek istediği yıldızlardan olan Mesut için siyah-beyazlı yöneticilerin, oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi. Mesut'un menajeriyle bir araya gelen yöneticiler oyuncu için tekliflerini iletirken, dönüşün de olumlu olduğu belirtildi.
ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'TA
Mesut'un menajeri, siyah-beyazlı yöneticilere oyuncunun şu anda Türkiye'yi düşünmediğini söylerken, eğer gelirse önceliğin Beşiktaş'ta olacağını ifade etti.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:42
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"KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"
Toplam 7
Yorum
Servo Yanlız dikkat edin Valbuena Alex benzemez çünkü Alex efendi bir insandı zaten Yan Pas Geti Pas Aykut krediside yok taraftarda o yüzden
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TÜRKİYE'NİN GURURU
Toplam 1
Yorum
kaleci.com U17 Ts altyapı kalecisi Arda,Fb altyapı Bugra aynı yetenekte cıkış yapıyor maşallah kaleci konumunda şanslıyız,
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LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 3
Yorum
Beynin yanmış Fb'nin en iyisi hee.Düşün o zaman FB ne kadar büyük ne kadar iyi topçuları var!?Demekki hakemler de olmasa maç kazanabileceğinizde yok. :)
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