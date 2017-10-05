AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR

Arsenal'le olan sözleşmesini uzatma teklifini geri çeviren ve sezon sonunda serbest kalacak Türk asıllı yıldız oyuncu için Fenerbahçe devredeydi. Premier Lig ekibiyle olan kontratı Haziran 2018'de sona erecek Mesut'la Fenerbahçe'nin ilgilendiği haberleri İngiliz medyasında da çıkarken 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın da teklif yaptığı ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİFİ İLETTİLER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da takımda görmek istediği yıldızlardan olan Mesut için siyah-beyazlı yöneticilerin, oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi. Mesut'un menajeriyle bir araya gelen yöneticiler oyuncu için tekliflerini iletirken, dönüşün de olumlu olduğu belirtildi.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'TA

Mesut'un menajeri, siyah-beyazlı yöneticilere oyuncunun şu anda Türkiye'yi düşünmediğini söylerken, eğer gelirse önceliğin Beşiktaş'ta olacağını ifade etti.



