ANDERSON TALISCA OPERASYONU
Brezilya dönüşünde Portekiz’e uğrayacak olan Fikret Orman, Benfica ile Talisca’nın bonservisini almak için masaya oturacak.
DEVLER DE PEŞİNE DÜŞTÜ
ANCAK bununla birlikte anlaşmada; "31 Mayıs 2018 tarihine kadar herhangi bir takım 25 milyon euro ödemeyi taahhüt ederse, Benfica'nın bu rakamı kabul etme hakkı doğar. Benfica aldığı teklifi Beşiktaş'a iletir ve 7 iş günü süre verir. Beşiktaş bu süreçte 21 milyon euro'yu öderse Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın haklarını alma hakkı doğar" maddesi de bulunuyor. Başkan Orman, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin radarında olan Talisca için yeni bir sözleşme hazırladı.
NAKİT ÖDENMEYECEK
ORMAN, Benfica'ya Talisca için 18 milyon euro'luk bir teklif sunacak. Ancak bu rakamın tamamının nakit olmadığı ve içinde bonusları da içerdiği öğrenildi. Tarafların bu sözleşme konusunda 'el sıkışması' durumunda, Talisca'nın vergilerinden doğan 1 milyon 285 bin 810 euro, Beşiktaş kulübü tarafından Benfica'ya ödenenecek. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun iki yıllık 2 milyon 751 bin 620 euro'luk vergi maliyeti de Beşiktaş tarafından karşılanacak.
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMİYORUM
ORMAN yönetimindeki siyah-beyazlıların, bonservisini alma kararı almadan önce Talisca ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmede Brezilyalı yıldız, "Ben gitmek istemiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum, burası benim adeta yeniden doğduğum kulüp oldu. Taraftarlarımız da bana büyük ilgi gösteriyor. Kendimi büyük bir yıldız gibi hissediyorum ve kalmak istiyorum" dedi. Talisca'nın bu sözleri üzerine de yönetim bonservisi için düğmeye bastı.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:03
-
RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
-
ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
-
TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
ANDERSON TALISCA OPERASYONU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.