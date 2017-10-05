 ANDERSON TALISCA OPERASYONU – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ANDERSON TALISCA OPERASYONU

    ANDERSON TALISCA OPERASYONU

    Brezilya dönüşünde Portekiz’e uğrayacak olan Fikret Orman, Benfica ile ’nın bonservisini almak için masaya oturacak.

    yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yönetici Metin Albayrak ile birlikte Brezilya'da çalışmalarını sürdüren Başkan Orman'ın ilk hedefi, iki sezondur takımda kiralık olarak forma giyen 'nın bonsercisini alabilmek. Başkan, bunun için Brezilya döneminde Lizbon'a gidecek ve burada Benfica'lı yetkililer ile bir araya gelerek, Talisca'nın bonservisiyle ilgili pazarlık masasına oturacak. Yapılan ilk anlaşma gereği Beşiktaş, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar 21 milyon euro bonservis bedelini ödemek kaydıyla Talisca'nın tüm haklarını alma hakkını elinde bulunduruyor.

    DEVLER DE PEŞİNE DÜŞTÜ
    ANCAK bununla birlikte anlaşmada; "31 Mayıs 2018 tarihine kadar herhangi bir takım 25 milyon euro ödemeyi taahhüt ederse, Benfica'nın bu rakamı kabul etme hakkı doğar. Benfica aldığı teklifi Beşiktaş'a iletir ve 7 iş günü süre verir. Beşiktaş bu süreçte 21 milyon euro'yu öderse Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın haklarını alma hakkı doğar" maddesi de bulunuyor. Başkan Orman, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin radarında olan Talisca için yeni bir sözleşme hazırladı.

    NAKİT ÖDENMEYECEK
    ORMAN, Benfica'ya Talisca için 18 milyon euro'luk bir teklif sunacak. Ancak bu rakamın tamamının nakit olmadığı ve içinde bonusları da içerdiği öğrenildi. Tarafların bu sözleşme konusunda 'el sıkışması' durumunda, Talisca'nın vergilerinden doğan 1 milyon 285 bin 810 euro, Beşiktaş kulübü tarafından Benfica'ya ödenenecek. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun iki yıllık 2 milyon 751 bin 620 euro'luk vergi maliyeti de Beşiktaş tarafından karşılanacak.

    BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMİYORUM
    ORMAN yönetimindeki siyah-beyazlıların, bonservisini alma kararı almadan önce Talisca ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmede Brezilyalı yıldız, "Ben gitmek istemiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum, burası benim adeta yeniden doğduğum kulüp oldu. Taraftarlarımız da bana büyük ilgi gösteriyor. Kendimi büyük bir yıldız gibi hissediyorum ve kalmak istiyorum" dedi. Talisca'nın bu sözleri üzerine de yönetim bonservisi için düğmeye bastı.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:03
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