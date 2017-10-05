Aboubakar özür diledi
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-1'lik galibiyetinden sonra siyah-beyazlıların soyunma odasına inmesi Portekiz cephesinde büyük tepkiyle karşılanan Aboubakar açıklamalarda bulundu.
Dragões Dergisi'ne konuşan Kamerunlu yıldız, soyunma odasındayken yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Maçtan sonra eski takım arkadaşlarımı kutlamak için soyunma odalarına gittim. Eskiden yaptığımız gibi dans etmeye başladılar ve herkes birden üzerime atladı. Gülüşmeler oldu. Porto'nun yenilmesiyle ilgisi yok bunun, gerçekten yenildiğimiz için üzgündüm. Babel o anda telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kasti bir şey yoktu sadece videoya aldı. Böyle bir sonuca yol açacağını tahmin etmiyordum. Başkanımızdan, takım arkadaşlarımdan ve bizi destekleyen insanlardan tekrar özür diliyorum." Vincent Aboubakar, Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutladı! pic.twitter.com/8fpXH3nJZt
Vincent Aboubakar, Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutladı! pic.twitter.com/8fpXH3nJZt— Fotomaç (@fotomac) 13 Eylül 2017
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:57
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Lens'in durumu Töre'ye bağlı
Toplam 10
Yorum
44istanbul Takimda Lens ve Negredo iyi kullanilamiyor bence. Senol hoca bu oyunculara biraz daha özgüven ve sans verirse, cok katkilari olacagina inaniyorum. Medel de ayni.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 2
Yorum
ismail girgin taraflı PFDK adama dokunsa bi cezayı hak etse
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 3
Yorum
hakan Adamı yerinde oynatmasan olacağı budur. Aykut yarışta atını dizginleyen jokey gibidir. Ne yaptığını bilmeyen iyi oynayanları da bitiren hoca
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