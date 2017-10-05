 Aboubakar özür diledi – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Aboubakar özür diledi

    Aboubakar özür diledi

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-1'lik galibiyetinden sonra siyah-beyazlıların soyunma odasına inmesi Portekiz cephesinde büyük tepkiyle karşılanan Aboubakar açıklamalarda bulundu.

    Dragões Dergisi'ne konuşan Kamerunlu yıldız, soyunma odasındayken yaşananları şu sözlerle anlattı:

    "Maçtan sonra eski takım arkadaşlarımı kutlamak için soyunma odalarına gittim. Eskiden yaptığımız gibi dans etmeye başladılar ve herkes birden üzerime atladı. Gülüşmeler oldu. Porto'nun yenilmesiyle ilgisi yok bunun, gerçekten yenildiğimiz için üzgündüm. Babel o anda telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kasti bir şey yoktu sadece videoya aldı. Böyle bir sonuca yol açacağını tahmin etmiyordum. Başkanımızdan, takım arkadaşlarımdan ve bizi destekleyen insanlardan tekrar özür diliyorum."


    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:57
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