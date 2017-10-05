Aboubakar özür diledi

Dragões Dergisi'ne konuşan Kamerunlu yıldız, soyunma odasındayken yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Maçtan sonra eski takım arkadaşlarımı kutlamak için soyunma odalarına gittim. Eskiden yaptığımız gibi dans etmeye başladılar ve herkes birden üzerime atladı. Gülüşmeler oldu. Porto'nun yenilmesiyle ilgisi yok bunun, gerçekten yenildiğimiz için üzgündüm. Babel o anda telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kasti bir şey yoktu sadece videoya aldı. Böyle bir sonuca yol açacağını tahmin etmiyordum. Başkanımızdan, takım arkadaşlarımdan ve bizi destekleyen insanlardan tekrar özür diliyorum."



Vincent Aboubakar, Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarını kutladı! pic.twitter.com/8fpXH3nJZt — Fotomaç (@fotomac) 13 Eylül 2017

