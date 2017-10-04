 VIDA ARTIK GÜN SAYIYOR – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    VIDA ARTIK GÜN SAYIYOR

    VIDA ARTIK GÜN SAYIYOR
    Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'yı bekliyor. Siyah- Beyazlılar, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile olan sözleşmesi devre arasında sona erecek Vida ile yaptıkları ilk görüşmede anlaşma sağlamışlardı. Ancak Dinamo Kiev'in istediği bonservis parasını fazla bulan Beşiktaş, transferi ertelemişti.

    Sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan Vida ile tekrar görüşen siyah-beyazlılar, kesin olarak anlaşma sağladı. Bir de ön protokol imzalayan 28 yaşındaki Hırvat stoper, ocak ayında 'a katılacak.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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