TÜRKİYE ÖZEL BİR ÜLKE

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Ailesiyle birlikte burada olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirten Kanadalı yıldız, "Türkiye çok özel bir ülke. Burası gelmek ve oynamak için çok güzel bir yer. Taraftarlar, stadyumlar, insanların futbola duyduğu ilgi de gerçekten inanılmaz. Çok büyük oyuncular buraya geliyor. Lig gelişiyor, ligin tanınırlığı artıyor. Taraftarların futbola çok büyük bir tutkusu var. Hem statta hem saha dışında oyuncularla karşılaştıklarında bunu size çok yoğun bir şekilde hissettiriyorlar. Bence en güzel tarafı bu" diye konuştu.



ÇOK BÜYÜK İSİMLER

YENİ transferleri değerlendiren Atiba şunları söyledi: "Bu oyuncuların tamamı çok kaliteli, çok deneyimli oyuncular. Kariyerleri boyunca birçok kupa kazanmış, büyük başarılar elde etmiş oyuncular. Çok büyük isimler. Takım olarak olgunlaşmamız, daha büyük başarılar elde etmemiz için bize çok büyük katkı yapacaklar. Zaten birçok şeyi biliyorlardı. Türkiye Ligi, Avrupa seviyesinde birçok oyuncu tarafından bilinen bir lig. Oyuncuları buraya gelmeleri konusunda ikna etmek için çok da anlatmanız gerekmiyor."



Gruptan çıkalım yolumuz açık!

BEŞİKTAŞ'ın potansiyeli çok yüksek bir kulüp olduğunu söyleyen Atiba, "Geldiğimde bir geçiş dönemindeydik. Kulüp adım adım gelişti. Son iki sezon üst üste iki şampiyonluk elde ettik. Kulübün özgüveni yükseldi. Uluslararası anlamda tanınırlığı arttı" dedi. Kanadalı yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde ben büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü takım iyi bir kimyaya sahip. Çok deneyimli oyuncularla birlikte çok genç, dinamik oyuncular var. Doğru yoldayız, doğru yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıktıktan sonra ileriye doğru devam edebiliriz" diye konuştu.



İlk düdük çalıyor taraftar coşuyor

Kanadalı oyuncu, Vodafone Park'ın atmosferinin de çok farklı olduğunun altını çizdi. Taraftarları öven Atiba şu ifadeleri kullandı: "Vodafone Park'ta çok büyük bir baskı yaratıyorlar. Her maç ilk düdükle birlikte rakipler için çok zor bir atmosfer yaratıyorlar. Özellikle Avrupa maçlarında ve derbilerde bu atmosfer daha da yükseliyor. Onların çok önemli rolü var. Tam bir 12. Adam gibi davranıyorlar. Özgüvenimizi çok yükseltiyorlar. Yenilmezliğimizi sürdürmemiz için desteklerine her zaman ihtiyacımız var."