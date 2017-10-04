 NEGREDO YANLIŞ TRANSFER! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    YANLIŞ TRANSFER!

    NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
    Beşiktaşlı eski yönetici Celal Kolot, HABER1903'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'nun performansı ile ilgili olarak Kolot; "Yanlış bir transfer, Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğu belli. Çünkü Negredo, pivot santrfor. Havadan ve yerden duvar olabilir ama Beşiktaş'ın tarzı o değil. Aboubakar ile Negredo'yu karşılaştır, zaten ne kadar yanlış transfer olduğu görülür. Negredo'ya kötü oyuncu demiyorum ama 2 senedir kayıplarda, ayrıca oraya alınacak isim Aboubakar stilinde olmalıydı" dedi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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