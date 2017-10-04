KIRILMA NOKTASI TAM DA ŞİMDİ!

NEGREDO 7 MAÇTA 0 ÇEKTİ

Yıllık 3 milyon 300 bin Euro alan Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalanan ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro ödenecek Negredo, Süper Lig'in ilk haftalırında Aboubakar'dan daha kötü bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta 0 çeken, 6. maçta 1 gol ve 1 asistlik performansla patlama yapan ve sonrasında sürekli yükselen bir grafik sergileyen Kamerunlu oyuncu, çıktığı 38 maçta 19 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Negredo ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 7. karşılaşmada da henüz gol atamazken, sadece 1 asist yapma başarısı gösterdi.

PORTO'YU SIRTLIYOR

Gomez'den sonra takıma katıldığında performansıyla eleştirilen sonrasında ne kadar kaliteli bir kumaşa sahip olduğunu kanıtlayan Aboubakar ise iyi oyunun Porto'da da sürdürüyor. Sezon sonunda yaptığı açıklamada "Kulüpler anlaşırsa takımda kalmak istiyorum" ifadelerini kullanan fakat Beşiktaş ile Porto'nun anlaşamaması sonucu Portekiz'in yolunu tutan Kamerunlu oyuncu Porto formasıyla çıktığı 8 lig maçında 6 gol, 1 asist; Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta 2 gollük bir performans sergilemiş durumda.

NEGREDO YENİ ABOUBAKAR OLUR MU?

Aboubakar'ın aldığı yıllık ücretten daha fazla ödenen ve Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçlardaki performansı Kamerunlu oyuncuya benzeyen Negredo'nun gelecek maçlarda ne yapacağı ise merak konusu! Ya Aboubakar gibi müthiş bir çıkış yakalayıp takımı sırtlayan isim olacak ya da performansı daha da dip yapıp yedek kulübesine mahkum olacak!









