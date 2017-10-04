KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. Talisca, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçında attığı golün sevincini paylaştı. Brezilyalı oyuncu, yaptığı paylaşımda "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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