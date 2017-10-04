KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. Talisca, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçında attığı golün sevincini paylaştı. Brezilyalı oyuncu, yaptığı paylaşımda "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



