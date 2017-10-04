 KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM

    KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM

    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. Talisca, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçında attığı golün sevincini paylaştı. Brezilyalı oyuncu, yaptığı paylaşımda "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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