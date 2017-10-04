BU TARTIŞMA İŞİMİZE YARAR

Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah- beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından soyunma odasında oyuncuları Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında çıktığı iddia edilen kavgaya ilişkin, "İkisi de Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır. Abartıldı ve büyütüldü, olayın bize katkısı bile olabilir" dedi. Çebi, "İki oyuncunun da tek amacı Beşiktaş'ın başarısı. Adrenalinin ve sinir sisteminin en üst olduğu nokta karşılaşmanın bittiği anlardır. Bu anlarda patlama olabilir" şeklinde konuştu.



CEZA GEREKLİ DEĞİL

Çebi şöyle devam etti: "Ben pozitif anlamda bakıyorum. Bu durumun bize katkısı bile olacağını düşünüyorum. Bunu gereksiz şekilde abartıp olmadığı şekilde sundular. Eğer konu dediğim çerçevedeyse ben ceza verilmesinden yana değilim. Konu Beşiktaş'ın başarısıyla ilgili bir tartışmaysa, ceza verilmesine taraftar olmam. Bunun dışında da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın kararı ne olur bilemem."



FARKI ÖNEMSEMİYORUM

İkinci Başkan Çebi, lig maratonunun çok uzun olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu dönemlerde şampiyonlar belli olsaydı lig devam etmezdi. Aradaki puan farkı hiçbir şey değil. Onların da önümüzdeki günlerde bizim oynadığımız gibi güçlü rakiplerle maçları var. Ben bu farkın kapatılmasını bırakın, kendimizin pozitif anlamda farkı açacağını düşünüyorum. Bu farkı önemsemiyorum hatta bir süre geriden gelmekte de fayda var."



ALTYAPI DÜZENLENMELİ

Çebi, yabancı konusuyla ilgili olarak uygulanacak sistemin planlı ve projeli olarak ortaya koyulması gerektiğini söyledi. Tecrübeli yönetici, "Bu kontenjanın yerine ne konulacağının da düşünülmesi lazım. Türkiye'de altyapı düzeltilmeden bu karar alınamaz. Bu plan program içinde yapılacaksa yapılır. Altyapıları düzene koymadan, bu işi bir süreye yaymadan bunun düşünülmüş olması, Türk futbolunu zafiyet altında bırakır" yorumunu yaptı.

GELİRLERİMİZ ARTACAK

Vodafone Park'ın İstanbul'un çok kıymetli bir yerinde bulunduğunu söyleyen Ahmet Çebi, "Orada çalışan restaurantımız var. Stat turları yapıyoruz. Onun dışında birçok Beşiktaşlı orada evlenmek istiyor, ondan da keyif alıyoruz. Onlara kapılarımızı açarken ufak ufak kasamızı dolduruyoruz. Bu stat da bazı aktiviteler olacak. Tahmin ediyorum önümüzdeki seneler gelirlerimiz artacak. Stadımızın bu avantajını daha fazla kullanacağız" dedi.



ATINÇ SPONSOR OLDU!

Ahmet Çebi, Türk futbolunun kurtulabilmesi için altyapıya değer verilmesi gerektiğini ifade etti. Başarılı yönetici, "Bu saate kadar altyapıya harcanan paralardan sonra sadece Atınç ve Necip çıktı. Atınç'ın sayesinde 5-6 yıl altyapıya harcanan parayı çıkardık. Altyapıyı ciddi şekilde ele alırsanız, Avrupa'daki kültürü buraya getirebiliyorsanız altyapıdan faydalanabilirsiniz. Bu iş ciddiye alınmalı, değer verilmeli. Yoksa sonumuz facia" dedi.

BORCU, YAPAN ÖDESİN!

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı, "Borç kimin döneminde yapıldıysa, o ödemeli!" değerlendirmesini yaptı. Çebi, "Kulüplerin geçmişten gelen borçları var. Bunları temizlemek için gelirler, giderlerden daha iyi olmalı. Borç yapıldıysa kimin döneminde yapıldıysa kesinlikle o yönetici ödemeli. Hiçbir yönetici kendi işinde gelirinden fazla gider harcayamıyor. Buna dikkat etmezsek ölüm uykusuna dalmış oluruz" ifadelerini kullandı.