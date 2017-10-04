BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN HABER!
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, milli takım antrenmanında sakatlandı.
Portekiz'in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Andorra ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarında Pepe, idman sırasında sakatlık geçirdi.
34 yaşındaki savunmacı sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı. Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığın çok ciddi olmadığı belirtildi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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