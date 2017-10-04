Asena Atalay'dan Talisca sözleri

Fenerbahçeli olduğu bilinen Asena, 'As Marca' adlı sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Kral TV'de "Fenerbahçe dışındaki takımları seyretmiyorum. Ama Talisca'nın son golünü gördüm, harika" şeklinde değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile veinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Talisca maç sonu soyunma odasında kavga etmişti. İddiaya göre Talisca'nın Caner'e uçan tekme attığı belirtilmişt. Asena Atalay'ın bu açıklaması Caner- Talisca kavgasına gönderme olarak yorumlandı.

