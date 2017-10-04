Asena Atalay'dan Talisca sözleri
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın Talisca sözleri ortalığı karıştırdı.
Fenerbahçeli olduğu bilinen Asena, 'As Marca' adlı sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Kral TV'de "Fenerbahçe dışındaki takımları seyretmiyorum. Ama Talisca'nın son golünü gördüm, harika" şeklinde değerlendirdi.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile veinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Talisca maç sonu soyunma odasında kavga etmişti. İddiaya göre Talisca'nın Caner'e uçan tekme attığı belirtilmişt. Asena Atalay'ın bu açıklaması Caner- Talisca kavgasına gönderme olarak yorumlandı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:30
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Asena Atalay'dan Talisca sözleri
Toplam 3
Yorum
hattrick Fener dışındaki takımları seyretmiyormuş ne kadar üzüldüm kendimi ne kadar eksik hissettim asenacım sana zaten Fener gibi takımlar yakışır !
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"HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"
Toplam 23
Yorum
Cenk 2-3 hafta bu şekil devam ederse,geçen yıllardaki gibi protestolar ve boş tribünleri bekleyin.
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"HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"
Toplam 23
Yorum
Cenk İçinde direk bulunmadığın,idaresini profesyonellere bıraktığın her branşta Fenerbahçem başarılı.Futboluda aynı hale getir tarihe geç Başkan
Asena Atalay'dan Talisca sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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