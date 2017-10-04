 100 BİN LİRAYA ALMADI ŞİMDİ 1 MİLYON – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    100 BİN LİRAYA ALMADI ŞİMDİ 1 MİLYON

    100 BİN LİRAYA ALMADI ŞİMDİ 1 MİLYON
    Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan genç yıldız Kerem Kesgin'e zam geldi. Altyapı sorumlusu Gökhan Keskin'in geçen yıl izleyip "Mutlak alınmalı" diye rapor verdiği 17 yaşındaki futbolcu için kulübüyle de 100 bin liraya anlaşma sağlamıştı. Ancak yöneticiler bu transferi beklemeye alıp, yurt dışı transferlere öncelik verdi.

    Genç orta saha, bu sezon Bucaspor formasıyla 2 maçta sahaya çıktı

    DEĞERİNİ 35'E KATLADI
    Bu arada yıldızı giderek parlayan, U17 Milli Takımı'ndaki oyunuyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken 'le kulübü Bucaspor da profesyonel sözleşme imzaladı. ALTYAPI sorumlusu Gökhan Keskin daha sonra yönetimden tekrar bu futbolcunun takıma kazandırılmasını istedi. Ancak bu kez Bucaspor'un 17 yaşındaki yıldız adayı için 1 milyon Euro bonservis talep ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine transfer görüşmeleri askıya alınan Kerem Kesgin'in mukavelesinin 2020'de biteceği öğrenildi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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