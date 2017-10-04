100 BİN LİRAYA ALMADI ŞİMDİ 1 MİLYON
Genç orta saha, bu sezon Bucaspor formasıyla 2 maçta sahaya çıktı
DEĞERİNİ 35'E KATLADI
Bu arada yıldızı giderek parlayan, U17 Milli Takımı'ndaki oyunuyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Kerem Kesgin'le kulübü Bucaspor da profesyonel sözleşme imzaladı. ALTYAPI sorumlusu Gökhan Keskin daha sonra yönetimden tekrar bu futbolcunun takıma kazandırılmasını istedi. Ancak bu kez Bucaspor'un 17 yaşındaki yıldız adayı için 1 milyon Euro bonservis talep ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine transfer görüşmeleri askıya alınan Kerem Kesgin'in mukavelesinin 2020'de biteceği öğrenildi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
100 BİN LİRAYA ALMADI ŞİMDİ 1 MİLYON haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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