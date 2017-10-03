ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Başkan Orman, “Bu sezon sonunda da motorlarımızı maviliklere süreceğiz” diyerek 3. kez şampiyon olacaklarını ve boğazdaki kutlamayı yeniden yapacaklarını söyledi
DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK
Başkan Orman, 2019 UEFA Süper Kupa finaline Vodafane Park'ın ev sahipliği yapmasının Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu sadece kulübümüz değil, ülkemiz açısından çok önemli bir gelişme. Gelirlerimiz her geçen gün artıyor ama sadece Türkiye şartlarında değerlendirmek bizim için yeterli değil. Hedefimiz, dünyada söz sahibi olmak. Her geçen gün taraftar kitlemiz artıyor. Geçmişimizi, geleneklerimizi unutmadan büyümek için atılan her adım, sizlerin inancı ve desteğiyle yeni adımların cesareti olacak" diye konuştu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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