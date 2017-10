ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Başkan Orman, “Bu sezon sonunda da motorlarımızı maviliklere süreceğiz” diyerek 3. kez şampiyon olacaklarını ve boğazdaki kutlamayı yeniden yapacaklarını söyledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camiaya şampiyonluk sözü verdi. Tek amaçlarının Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmek olduğunu aktaran Orman, "Önümüzdeki günlerin Beşiktaş ve Beşiktaşlılar için çok daha güzel ve aydınlık olacağına tüm kalbimle inanıyorum. 'Efendi'lik içinde 'vefa'yı unutmadan, her geçen gün daha fazla birlik ve beraberlikle bu sezon sonunda da motorlarımızı maviliklere süreceğiz" ifadelerini kullandı.



DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK

Başkan Orman, 2019 UEFA Süper Kupa finaline Vodafane Park'ın ev sahipliği yapmasının Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu sadece kulübümüz değil, ülkemiz açısından çok önemli bir gelişme. Gelirlerimiz her geçen gün artıyor ama sadece Türkiye şartlarında değerlendirmek bizim için yeterli değil. Hedefimiz, dünyada söz sahibi olmak. Her geçen gün taraftar kitlemiz artıyor. Geçmişimizi, geleneklerimizi unutmadan büyümek için atılan her adım, sizlerin inancı ve desteğiyle yeni adımların cesareti olacak" diye konuştu.