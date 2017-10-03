 Tolgay: Gruptan çıkmak istiyoruz – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Tolgay: Gruptan çıkmak istiyoruz

    Tolgay: Gruptan çıkmak istiyoruz
    Milli maç arası nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaşlı futbolcu , memleketi Çorum'a gitti. Çorum'u özlediğini ve yoğunluktan dolayı memleketine gelemediğini dile getiren genç oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefiniz ne" sorusuna, "İki de iki yaptık, zor maçlar oldu. Hedefimiz gruptan çıkmak. Önümüzde iki hafta sonra Monaco maçı var. Oradan iyi bir sonuçla dönersek gruptan çıkacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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