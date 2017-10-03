''TARTIŞMALAR OLABİLİR!''
Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Caner-Talisca tartışmasına ilişkin, “Aile içinde, kardeşler arasında zaman zaman tartışmalar olabilir ve biz biliriz ki bunlar her zaman tatlıya bağlanır. Bizim soyunma odasında yaşadığımız da budur” dedi.
"TÜM BAŞARILARA TALİBİZ"
Tolga Zengin, Caner Ekin'le yaşadığı tartışma sonrası Talisca'yı sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı haberlerine ilişkin ise şu ifadelere yer verdi: "Bir de olaya benim adımın dahil olduğu bir nokta var; onu da açıklayayım. Benim sosyal medya kullanma alışkanlığımı hepiniz bilirsiniz. Instagram'a düzenli olarak giren biri değilim. Ara sıra sevdiğim fotoğraflar olunca paylaşıyorum, sonra da uzunca bir süre bakmıyorum."
"DÜZENLİ SOSYAL MEDYA KULLANICISI DEĞİLİM"
"Kamuoyunda Talisca'yı takipten çıkardığım haberleri dolaşınca uzunca bir aradan sonra girip kontrol ettim. Dedim ya düzenli bir sosyal medya kullanıcısı değilim. O an baktım ki ben Talisca'yı Instagram'da zaten hiç takip etmemişim ve zaten takip etmediğim bir arkadaşımı takipten çıkarmak gibi bir hareket içinde bulunmadım. Durum bu kadar basit. Bu sadece benim için değil, adı bu konuyla anılan diğer tüm takım arkadaşlarım için de geçerlidir. Ayrıca ben kaptanlığını yaptığım formanın, camianın bu kadar basit konularla tartışma konusu yapılmasına kendi adıma izin vermem. Herkes bilmelidir ki biz Beşiktaş olarak alınabilecek tüm kupalara, yaşanabilecek tüm başarılara talibiz ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Burada bireyler yoktur, BEŞİKTAŞ vardır. Saygılarımla..."
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: ŞİDDETLİ KAVGA İDDİALARI ASILSIZDIR!
Beşiktaş söylentiler sonrası resmi bir açıklama yaptı.
İşte o ifadeler:
Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.
Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:55
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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