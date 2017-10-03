OCAK'TA GELİYOR!
Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'yı bekliyor.
Siyah-Beyazlılar, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile olan sözleşmesi devre arasında sona eren Vida ile yaptıkları ilk görüşmede anlaşma sağlamışlardı. Ancak Dinamo Kiev'in istediği bonservis parasını fazla bulan Beşiktaş, transferi ertelemişti.
Sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan Vida ile tekrar görüşen Beşiktaş, kesin olarak anlaşma sağladı. Bir de ön protokol imzalayan 28 yaşındaki Hırvat stoper, ocak ayında Beşiktaş'a katılacak.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:06
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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