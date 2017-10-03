 OCAK'TA GELİYOR! – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    OCAK'TA GELİYOR!

    OCAK'TA GELİYOR!

    , Hırvat yıldız 'yı bekliyor.

    Siyah-Beyazlılar, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile olan sözleşmesi devre arasında sona eren Vida ile yaptıkları ilk görüşmede anlaşma sağlamışlardı. Ancak Dinamo Kiev'in istediği bonservis parasını fazla bulan , transferi ertelemişti.

    Sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan Vida ile tekrar görüşen Beşiktaş, kesin olarak anlaşma sağladı. Bir de ön protokol imzalayan 28 yaşındaki Hırvat stoper, ocak ayında Beşiktaş'a katılacak.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:06
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