OCAK'TA GELİYOR!

Siyah-Beyazlılar, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile olan sözleşmesi devre arasında sona eren Vida ile yaptıkları ilk görüşmede anlaşma sağlamışlardı. Ancak Dinamo Kiev'in istediği bonservis parasını fazla bulan Beşiktaş, transferi ertelemişti.



Sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan Vida ile tekrar görüşen Beşiktaş, kesin olarak anlaşma sağladı. Bir de ön protokol imzalayan 28 yaşındaki Hırvat stoper, ocak ayında Beşiktaş'a katılacak.