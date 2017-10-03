NE CENK MUTLU NE NEGREDO!
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in, Trabzon maçındaki forvet tercihleri iki golcü oyuncuyu da mutlu etmedi.
Tosun'un bu sorusuna Güneş'in; "Negredo'ya şans vermek istiyorum. Oynaması lazım, onu hazır hale getirmeliyiz" yanıtını verdiği ifade edildi. Ancak Güneş'in büyük umutlarla sahaya sürdüğü Negredo, bu maçı da boş geçti. Oyundan alınan İspanyol oyuncu, sinirinden kulübedeki koltukları tekmelerken; ikinci yarıda sahaya sürülen Cenk Tosun'un da kimseyle konuşmadan Milli Takım kampına gittiği ve moralinin bozuk olduğu da vurgulandı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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