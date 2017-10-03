KAVGANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gönül, Kucka ile yaşadığı bir mücadelede yer kaldı. Gökhan faul beklerken hakeme tepki gösteriyor ve Slovak futbolcu o anda sol ayağını kaldırarak Gökhan'ın sağ ayağına basıyor. Siyahbeyazlı futbolcu, o anda yerden kalkıp Kucka'ya "Niye bilerek basıyorsun" diye tepki gösteriyor. Gönül'ün tepkisine gören Hubocan da, iki oyuncunun yanlarına gelerek Gönül'ü itiyor. Ardından hem Hubocan hem de Kucka, siyah beyazlı futbolcunun üzerine yürüyor.