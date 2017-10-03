KARTAL GÖZE GELDİ
Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 2 kez şampiyon olduğu son 2 sezonunu arattı. 7 maçta 15 puan alan Kartal, G.Saray'ın 5 puan gerisine düşerken; geçtiğimiz yıldan 3, 2015-16 sezonundan ise 2 puan daha az topladı
EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş, puan açısından ilk 7 hafta itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde en kötü dönemini bu sezon yaşadı. Siyah- beyazlı ekip, ilk 7 haftasında 12 gol attığı ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgi sonunda 14 puana ulaştı. Beşiktaş, 15 gol bulduğu geçen sezon 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde hücumda en etkili olduğu 2015-16'da ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 16 puan elde etti.
GOLLERİ DE AZALDI
Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Şenol Güneş yönetimindeki en etkisiz hücum başlangıcını bu sezon yaptı. Ligde yaptığı 7 karşılaşmada rakip filelere 12 gol bırakan Beşiktaş, bu konuda 2015-16 ve 2016-2017 sezonlarının gerisinde kaldı. Kara Kartallar aynı periyotta 2015-16 sezonunda rakip filelere 18 gol (2.5 ortalama) gönderirken, geçtiğimiz sezon ise 15 kez (2.1 ortalama) fileleri havalandırmıştı. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu ve ve 1,7 ortalamada kaldı.
FORVETLERİ SUSKUN
Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntısı forvet oyuncuların suskunluğu oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasındaki maçlarda suskun kalan Cenk Tosun, şu ana dek ligde sadece 2 gol bulabildi. Cenk, geçen sezonun ilk 7 maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-16'nın ilk 7 haftasında ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Yeni transfer Negredo da şu ana dek gole katkıda bulunamadı. Bu sezon bazı maçlarda kenardan gelen ancak iki karşılaşmada ilk 11 oynama şansı yakalayan Negredo, henüz topu filelerle buluşturamadı.
YERLİLER ETKİSİZDİ
Beşiktaş'ta 2017-2018'de daha önceki 2 sezona göre yerlilerin hücumdaki katkısı da azaldı. Bu sezon yerli oyuncular adına şu ana dek sadece milli forvet Cenk Tosun ile gole ulaşan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 7 haftasında 11 golü Türk pasaportlu oyuncuların ayağından buldu. Beşiktaş'ta yerli oyuncular, 2015-2016'da ise 10 gollük katkı yaptı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
KARTAL GÖZE GELDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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