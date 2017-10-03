Forvetler suskun kaldı

Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 2 kez şampiyon olduğu son 2 sezonunu arattı. 7 maçta 15 puan alan Kartal, G.Saray'ın 5 puan gerisine düşerken; geçtiğimiz yıldan 3, 2015-16 sezonundan ise 2 puan daha az topladı.

Deplasmanda Porto'yu 3-1, evinde de Leipzig'i 2-1 mağlup ederek Avrupa arenasında fırtına gibi esen son iki sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'de nazara geldi. Önce ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan, ardından Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan ve iki derbi maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar; şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden lider durumdaki Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartallar, bu periyotta aldığı sonuçlarla, hücum yollarında geçen iki sezondaki performansını arattı.



EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, puan açısından ilk 7 hafta itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde en kötü dönemini bu sezon yaşadı. Siyah- beyazlı ekip, ilk 7 haftasında 12 gol attığı ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgi sonunda 14 puana ulaştı. Beşiktaş, 15 gol bulduğu geçen sezon 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde hücumda en etkili olduğu 2015-16'da ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 16 puan elde etti.



GOLLERİ DE AZALDI

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Şenol Güneş yönetimindeki en etkisiz hücum başlangıcını bu sezon yaptı. Ligde yaptığı 7 karşılaşmada rakip filelere 12 gol bırakan Beşiktaş, bu konuda 2015-16 ve 2016-2017 sezonlarının gerisinde kaldı. Kara Kartallar aynı periyotta 2015-16 sezonunda rakip filelere 18 gol (2.5 ortalama) gönderirken, geçtiğimiz sezon ise 15 kez (2.1 ortalama) fileleri havalandırmıştı. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu ve ve 1,7 ortalamada kaldı.



FORVETLERİ SUSKUN

Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntısı forvet oyuncuların suskunluğu oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasındaki maçlarda suskun kalan Cenk Tosun, şu ana dek ligde sadece 2 gol bulabildi. Cenk, geçen sezonun ilk 7 maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-16'nın ilk 7 haftasında ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Yeni transfer Negredo da şu ana dek gole katkıda bulunamadı. Bu sezon bazı maçlarda kenardan gelen ancak iki karşılaşmada ilk 11 oynama şansı yakalayan Negredo, henüz topu filelerle buluşturamadı.



YERLİLER ETKİSİZDİ

Beşiktaş'ta 2017-2018'de daha önceki 2 sezona göre yerlilerin hücumdaki katkısı da azaldı. Bu sezon yerli oyuncular adına şu ana dek sadece milli forvet Cenk Tosun ile gole ulaşan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 7 haftasında 11 golü Türk pasaportlu oyuncuların ayağından buldu. Beşiktaş'ta yerli oyuncular, 2015-2016'da ise 10 gollük katkı yaptı.