Forvetler suskun kaldı
Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 2 kez şampiyon olduğu son 2 sezonunu arattı. 7 maçta 15 puan alan Kartal, G.Saray'ın 5 puan gerisine düşerken; geçtiğimiz yıldan 3, 2015-16 sezonundan ise 2 puan daha az topladı.
EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş, puan açısından ilk 7 hafta itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde en kötü dönemini bu sezon yaşadı. Siyah- beyazlı ekip, ilk 7 haftasında 12 gol attığı ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgi sonunda 14 puana ulaştı. Beşiktaş, 15 gol bulduğu geçen sezon 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde hücumda en etkili olduğu 2015-16'da ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 16 puan elde etti.
GOLLERİ DE AZALDI
Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Şenol Güneş yönetimindeki en etkisiz hücum başlangıcını bu sezon yaptı. Ligde yaptığı 7 karşılaşmada rakip filelere 12 gol bırakan Beşiktaş, bu konuda 2015-16 ve 2016-2017 sezonlarının gerisinde kaldı. Kara Kartallar aynı periyotta 2015-16 sezonunda rakip filelere 18 gol (2.5 ortalama) gönderirken, geçtiğimiz sezon ise 15 kez (2.1 ortalama) fileleri havalandırmıştı. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu ve ve 1,7 ortalamada kaldı.
FORVETLERİ SUSKUN
Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntısı forvet oyuncuların suskunluğu oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasındaki maçlarda suskun kalan Cenk Tosun, şu ana dek ligde sadece 2 gol bulabildi. Cenk, geçen sezonun ilk 7 maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-16'nın ilk 7 haftasında ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Yeni transfer Negredo da şu ana dek gole katkıda bulunamadı. Bu sezon bazı maçlarda kenardan gelen ancak iki karşılaşmada ilk 11 oynama şansı yakalayan Negredo, henüz topu filelerle buluşturamadı.
YERLİLER ETKİSİZDİ
Beşiktaş'ta 2017-2018'de daha önceki 2 sezona göre yerlilerin hücumdaki katkısı da azaldı. Bu sezon yerli oyuncular adına şu ana dek sadece milli forvet Cenk Tosun ile gole ulaşan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 7 haftasında 11 golü Türk pasaportlu oyuncuların ayağından buldu. Beşiktaş'ta yerli oyuncular, 2015-2016'da ise 10 gollük katkı yaptı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:16
-
G.SARAY’DAN LİG REKORU
Toplam 5
Yorum
Aslan OYNADIGIMIZ FUTBOLUN KARSILIGINI ALIYORUZ INSALLAH SEZON SONUNDADA SAMPIYON OLACAGIZ
-
Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Adam takim her hafta yaz boza ceviriyor ne hikmetse bir turlu defansi kuramiyor hoca olmadigi icin akli hoca simdiyeye kadar sistemi oturmus
-
Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Gelismekteyiz defansa care buluruz nasil gelismekse topcularin yaslari 30- 32 bunlar nasil gelisecek ersun 20-23yas olasa gelismek diyebil
Forvetler suskun kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.