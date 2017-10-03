 FİYATI ŞİMDİ 1 MİLYON EURO! – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    FİYATI ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!

    FİYATI ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!

    Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan genç yıldız Kerem Kesgin'e zam geldi.

    Altyapı sorumlusu Gökhan Keskin'in geçen yıl izleyip "Mutlak alınmalı" diye rapor verdiği 17 yaşındaki futbolcu için kulübüyle de 100 bin liraya anlaşma sağlamıştı.

    Ancak yöneticiler bu transferi beklemeye alıp, yurt dışı transferlere öncelik verdi.

    Bu arada yıldızı giderek parlayan, U17 Milli Takımı'ndaki oyunuyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Kerem Kesgin'le kulübü Bucaspor da profesyonel sözleşme imzaladı.



    Altyapı sorumlusu Gökhan Keskin daha sonra yönetimden tekrar bu futbolcunun takıma kazandırılmasını istedi. Ancak bu kez Bucaspor'un 17 yaşındaki yıldız adayı için 1 milyon euro bonservis parası talep ettiği ortaya çıktı.

    Kerem Kesgin'in mukavelesinin 2020'de biteceği öğrenildi.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FİYATI ŞİMDİ 1 MİLYON EURO! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.