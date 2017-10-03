FİYATI ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!
Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan genç yıldız Kerem Kesgin'e zam geldi.
Altyapı sorumlusu Gökhan Keskin'in geçen yıl izleyip "Mutlak alınmalı" diye rapor verdiği 17 yaşındaki futbolcu için kulübüyle de 100 bin liraya anlaşma sağlamıştı.
Ancak yöneticiler bu transferi beklemeye alıp, yurt dışı transferlere öncelik verdi.
Bu arada yıldızı giderek parlayan, U17 Milli Takımı'ndaki oyunuyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Kerem Kesgin'le kulübü Bucaspor da profesyonel sözleşme imzaladı.
Altyapı sorumlusu Gökhan Keskin daha sonra yönetimden tekrar bu futbolcunun takıma kazandırılmasını istedi. Ancak bu kez Bucaspor'un 17 yaşındaki yıldız adayı için 1 milyon euro bonservis parası talep ettiği ortaya çıktı.
Kerem Kesgin'in mukavelesinin 2020'de biteceği öğrenildi.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:37
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
FİYATI ŞİMDİ 1 MİLYON EURO! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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