BURASI BBG EVİ DEĞİL
Şenol Güneş’in, Caner ile Talisca arasında soyunma odasında yaşananların dışarı sızmasına çok kızdığı ve “Bunu yapanı bulacağım” diye tepki gösterdiği öğrenildi
'BANA MI SÖYLÜYOR?'
Ancak ardından Caner, soyunma odasında Talisca'ya dönerek sert bir ses tonuyla şunları söyledi: "Sen de hep kendine oynuyorsun? Biz sürekli seni mi izleyeceğiz? Bomboş duruyorum, kaleye vuruyorsun. Takım için oynayın!" Tercüman ortamı sakinleştirmek adına Caner'in sözlerini Talisca'ya çevirmedi. Brezilyalı yıldızın bu kez takım arkadaşlarından birine, "Bana mı söylüyor?" demesi ve üzerine 'evet' cevabını alması üzerine uçan tekmeyle Caner'i yere serdiği öğrenildi. Caner'in de yumrukla karşılık verdiği iddia edildi.
'BURASI BEŞİKTAŞ!'
Kavganın fiziki boyuta taşınmasının ardından takım arkadaşları araya girip iki oyuncuyu ayırmaya çabaladı. Ant-renör Şeref Çiçek, ortamı yatıştırmakta yetersiz kalınca bu kez Şenol Güneş'e haber verildi. F.Bahçe derbisi sonrası 1 maç kulübeye ve soyunma odasına giriş yasağı olduğu için maçı tribünden izleyen Güneş'in bu olaya bir hayli sinirlendiği ve "Herkes olduğu yerde kalsın. 45 dakika sonra oraya geliyorum" dediği öğrenildi. Soyunma odasına inen ve olayın yatıştığını gören Güneş, "Burası Beşiktaş" hatırlatmasında bulunduktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
'SONUCUNA KATLANIR'
"Üzüntünüzü ve hırsınızı anlıyorm. Ancak burası Beşiktaş; haddinizi bilin... Hiç birimiz Beşiktaş'ın önünde değiliz. Sınırları aşmayın. Herkes kendine çeki düzen versin. Ben düzeni sağlamak, siz de sahada oynanak için buradasınız. Kendizine dikkat edin. Dikkat etmeyen sonuçlarına katlanır." Güneş'in bu sözleri üzerini dinleyenler, "Soyunma odasında Güneş olsaydı olay bu noktaya gelmezdi" yorumunda bulundular. Yönetici Ahmet Ürkmezgil ise "Bu şampiyonluk hırsının göstergesi. Futbolcuların adrenalleri maç sonu yüksek oluyor. Şu anda durum iyi" diye konuştu.
'KÖSTEBEK' TEPKİSİ
Sakinleşen Şenol Güneş'in, "Puan kaybı yaşanan maçlardan sonra hırs patlamaları görülebilir. Ama daha sakin olun" dediği ardından da, "Burası bizim özelimiz, burası BBG evi değil. Bunu dışarıya kim duyurdu, onu bulacağım" diyerek yaşananların dışarıya sızdırılmasına da tepki gösterdiği öğrenildi.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
BURASI BBG EVİ DEĞİL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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