BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN SKANDALI

Siyah beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Caner Erkin'in doğum tarihi 4 Ekim 1988.







Ancak Beşiktaş bir skandala imza atarak oyuncusunun doğum tarihini şaşırdı ve bir gün erkenden kutlama mesajı yayımladı.







Resmi twitter hesabından bir resimle "İyi ki doğdun Caner Erkin" mesajı paylaşan siyah beyazlı kulübe taraftarlardan kısa sürede düzeltme geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar paylaşımın altına yaptıkları yorumda Caner'in doğum gününün 4 Ekim olduğunu hatırlattı.







Beşiktaş, gelen tepkiler üzerine bir süre sonra yapılan bu hatalı paylaşımı kaldırdı.