BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN GAFI
Beşiktaş, Caner Erkin'in doğum gününü şaşırdı, bir gün erken kutladı...
Siyah beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Caner Erkin'in doğum tarihi 4 Ekim 1988.
Ancak Beşiktaş bir gafa imza atarak oyuncusunun doğum tarihini şaşırdı ve bir gün erkenden kutladı.
Resmi twitter hesabından bir resimle "İyi ki doğdun Caner Erkin" mesajı paylaşan siyah beyazlı kulübe taraftarlardan kısa sürede düzeltme geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar paylaşımın altına yaptıkları yorumda Caner'in doğum gününün 4 Ekim olduğunu hatırlattı.
Taraftarlardan düzeltme gelmesine rağmen siyah beyazlı kulüp hesabından paylaşım hala kaldırılmadı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:56
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G.SARAY’DAN LİG REKORU
Toplam 5
Yorum
Aslan OYNADIGIMIZ FUTBOLUN KARSILIGINI ALIYORUZ INSALLAH SEZON SONUNDADA SAMPIYON OLACAGIZ
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Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Adam takim her hafta yaz boza ceviriyor ne hikmetse bir turlu defansi kuramiyor hoca olmadigi icin akli hoca simdiyeye kadar sistemi oturmus
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Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Gelismekteyiz defansa care buluruz nasil gelismekse topcularin yaslari 30- 32 bunlar nasil gelisecek ersun 20-23yas olasa gelismek diyebil
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