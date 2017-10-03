 BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN GAFI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN GAFI

    BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN GAFI

    Beşiktaş, Caner Erkin'in doğum gününü şaşırdı, bir gün erken kutladı...

    Siyah beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Caner Erkin'in doğum tarihi 4 Ekim 1988.



    Ancak Beşiktaş bir gafa imza atarak oyuncusunun doğum tarihini şaşırdı ve bir gün erkenden kutladı.



    Resmi twitter hesabından bir resimle "İyi ki doğdun Caner Erkin" mesajı paylaşan siyah beyazlı kulübe taraftarlardan kısa sürede düzeltme geldi.

    Beşiktaşlı taraftarlar paylaşımın altına yaptıkları yorumda Caner'in doğum gününün 4 Ekim olduğunu hatırlattı.



    Taraftarlardan düzeltme gelmesine rağmen siyah beyazlı kulüp hesabından paylaşım hala kaldırılmadı.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:56
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