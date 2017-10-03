BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN HABER!
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, milli takım antrenmanında sakatlandı.
Portekiz'in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Andorra ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarında Pepe, idman sırasında sakatlık geçirdi.
34 yaşındaki savunmacı sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı. Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığın çok ciddi olmadığı belirtildi.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 18:48
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DERBİ ÖNCESİ G.SARAY'A ŞOK
Toplam 2
Yorum
uA BUNLARDA A DESELER PFDK YA SEVKEDİYORLAR
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 9
Yorum
kartall negredo çok klas bir topçu.cenkle beraber oynaması lazım.hoca maçlarda hep cenk negredo değişikliği yapıyor ama taliscayı alsa daha iyi
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''BURASI BBG EVİ DEĞİL''
Toplam 17
Yorum
KARTALL seni rengarenk,milletle dalga geçme.bjkyide fındığına alma bir daha
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