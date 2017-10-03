 BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN HABER! – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN HABER!

    BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN HABER!

    Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu , milli takım antrenmanında sakatlandı.

    Portekiz'in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Andorra ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarında , idman sırasında sakatlık geçirdi.

    34 yaşındaki savunmacı sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı. Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığın çok ciddi olmadığı belirtildi.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:48
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