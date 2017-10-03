ASLA YALNIZ YÜRÜMEYİZ!
Hollandalı yıldız: "Bizim taraftar da İngiliz taraftar gibi iyi-kötü günde takımını yalnız bırakmıyor. İnşallah böyle sürer. Çünkü taraftar desteği en az %20 itici bir kuvvet verir”
TERLİK BİLE FIRLATTILAR
Küçükken sokak futbolu oynadığını belirten Hollandalı oyuncu, "O zamanlar inanılmaz yetenekli çocuklar ile oynayarak yeteneklerimi geliştirmiş olmalıyım" diye konuştu. Babel, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki serüveninden de bir örnekle şöyle bahsetti: "Taraftarın bize tepkisi inanılmazdı. Üzerimize terlik bile attılar, hatta biri benim omzuma geldi, ben de geri fırlattım. Neticede biz de insanız, hayvan değiliz, saygı bekliyoruz. Ama Beşiktaş'ın taraftarı da çok duygusal ve maçlarda üzerimize onlar da müthiş bir baskı kuruyorlar. Ancak nerede duracaklarını çok iyi biliyorlar ve asla bize bir saygısızlık yapmadılar."
FUTBOL ARTIK SONUÇ ODAKLI
Babel, "Eskiden futbolun daha çok estetik yönüne, eğlence tarafına, göze hoş gelen yanlarına daha çok önem vermekle eleştirilirdim. Ama zaman içerisinde bunu, seyir zevki yüksek bir futbol anlayışı ile sonuç odaklı olmak arasında bir dengeye oturtabildiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
POTANSİYEL VAR
Hollandalı oyuncu, futbolun bir sanat olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Beşiktaş'ta bu potansiyel var. Barcelona, R. Madrid ayarındaki takımların en büyük özellikleri bana göre oyuncuların birbirlerini çok iyi tanıması, yeteneklerinin farkında olması ve saha içinde muazzam dayanışmalarıdır" dedi.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
-
AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
-
HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
-
BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
ASLA YALNIZ YÜRÜMEYİZ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.