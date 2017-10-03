ASLA YALNIZ YÜRÜMEYİZ!

Hollandalı yıldız: "Bizim taraftar da İngiliz taraftar gibi iyi-kötü günde takımını yalnız bırakmıyor. İnşallah böyle sürer. Çünkü taraftar desteği en az %20 itici bir kuvvet verir”

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Ryan Babel, kulüp dergisinin ekim sayısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu, "Dışarıdan bakıldığında çok renkli hayatlar gibi gözükse de futbolculuk mesleği aslında çok meşakkatli bir iştir. Beşiktaş olarak bazen haftada iki maç oynadığımız oluyor. Bununla birlikte aynı zamanda çok sıkı antrenmanlar da yapıyoruz" dedi. Siyah-beyazlı taraftarlara da övgüler yağdıran Babel, "Beşiktaş taraftarını aslında Liverpool taraftarına benzetiyorum; onlar da iyi günde kötü günde takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Buna devam etmelerini umut ediyorum, çünkü taraftar desteği bir takıma en az %20 itici bir kuvvet verir" diye konuştu.



TERLİK BİLE FIRLATTILAR

Küçükken sokak futbolu oynadığını belirten Hollandalı oyuncu, "O zamanlar inanılmaz yetenekli çocuklar ile oynayarak yeteneklerimi geliştirmiş olmalıyım" diye konuştu. Babel, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki serüveninden de bir örnekle şöyle bahsetti: "Taraftarın bize tepkisi inanılmazdı. Üzerimize terlik bile attılar, hatta biri benim omzuma geldi, ben de geri fırlattım. Neticede biz de insanız, hayvan değiliz, saygı bekliyoruz. Ama Beşiktaş'ın taraftarı da çok duygusal ve maçlarda üzerimize onlar da müthiş bir baskı kuruyorlar. Ancak nerede duracaklarını çok iyi biliyorlar ve asla bize bir saygısızlık yapmadılar."



FUTBOL ARTIK SONUÇ ODAKLI

Babel, "Eskiden futbolun daha çok estetik yönüne, eğlence tarafına, göze hoş gelen yanlarına daha çok önem vermekle eleştirilirdim. Ama zaman içerisinde bunu, seyir zevki yüksek bir futbol anlayışı ile sonuç odaklı olmak arasında bir dengeye oturtabildiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



POTANSİYEL VAR

Hollandalı oyuncu, futbolun bir sanat olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Beşiktaş'ta bu potansiyel var. Barcelona, R. Madrid ayarındaki takımların en büyük özellikleri bana göre oyuncuların birbirlerini çok iyi tanıması, yeteneklerinin farkında olması ve saha içinde muazzam dayanışmalarıdır" dedi.