ALKIŞLAR MUHAMMED ÖZTÜRK'E

Başkan Orman, genç futbolcuları Muhammed Öztürk'e özel olarak teşekkür etti.

Geçen sezon UEFA Gençler Ligi'nde Napoli ile oynanan maçla ilgili de açıklamada bulunan Orman şu ifadeleri kullandı: "Muhammed ile rakibi Gennaro arasında bir tartışma yaşanmış, ancak maçın ardından ikili birbirlerinden özür dileyerek sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. UEFA, Muhammed ile Gennaro'nun bu davranışını 'Respect Moment' (En saygılı an) olarak belirledi ve ödüllendirdi. Maçların skorları ne olursa olsun, rakiplerimiz ya da başkaları ne yaparsa yapsın, uzun vadede kazanacak olan işte bu anlardır."