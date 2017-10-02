 TOLGAY'A TEPKİ – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    TOLGAY'A TEPKİ

    TOLGAY'A TEPKİ
    Atiba ve Oğuzhan'ın yokluğunda derbiye ilk 11'de başlayan taraftarların tepkisine maruz kaldı. 49'da orta alanda top kaptıran siyah-beyazlı futbolcuyu tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Tolgay ilk yarıda da önemli bir top kaybı yapınca Trabzonspor atağı golle sonuçlandı.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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