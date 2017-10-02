 Talisca yetmedi – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    yetmedi

    Talisca yetmedi

    Brezilyalı yıldız, orta sahada buluştuğu topta kendi pozisyonunu yaratıp jeneriklik bir gol attı. 2. golü atan Lens’e de asist yaptı

    BEŞİKTAŞ'IN Trabzonspor derbisinde Talisca'nın müthiş performansı galibiyete yetmedi. Kara Kartal'ın 23 yaşındaki yetenekli futbolcusu, Fenerbahçe derbisinde kırmız kart görüp cezalı duruma düşen Oğuzhan ve Atiba'nın olmadığı dev karşılaşmaya damga vurdu ancak zaferi getiremedi. Karadeniz ekibinin kilidini açan golde Brezilyalı yıldız, orta sahada buluştuğu topla ceza alanına hareketlendi. Ceza sahası çizgisi üzerinde Babel'le verkaç yapıp tekrar topa doğru hamle yaptı. Ceza yayı üzerinde önüne düşen topu bekletmeden müthiş bir plaseyle ağları gördü. Süper Lig'de 2., Şampiyonlar Ligi'yle birlikte toplamda 4. golünü atan Talisca, siyah-beyazlıların bordo-mavililere attığı son 3 golün ikisine imza atmayı başardı. Takı mının en ihtiyaç duyduğu anlarda sahne almasıyla bilinen Sambacı, yine böyle bir anda sorumluluk aldı. Talisca, Lens'in 'ı tekrar 2-1 öne geçiren golünde de pası veren isim olurken, bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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