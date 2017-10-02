"SOYUNMA ODASINA GELİYORUM"

Soyunma odasında kaybedilen iki puan sonrası sinirler gergindi. Caner sahada kaçırılan pozisyonlar nedeniyle Talisca'ya tepki gösterdi. Talisca, tercümanına dönerek neler söylediğini sordu ve ardından Caner'e tepki gösterdi. Araya takım kaptanları girerek olayın büyümesi engellendi. Yaşananları duyan teknik direktör Şenol Güneş, cezası nedeniyle soyunma odasına inemediği için yardımcılarıyla haber gönderdi. "Kimse otobüse binmesin cezam nedeniyle 45 dakika sonra soyunma odasına geleceğim" dediği iddia edildi.

Bekleyişin ardından soyunma odasına inen Şenol Güneş futbolculara, "Benim bulunduğum yerde böyle şeyler yaşanmaz ve bir daha böyle bir olay yaşanmayacak. Hemen birbirinizden özür dileyin" şeklinde hitap ettiği ifade edildi.