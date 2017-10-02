"SOYUNMA ODASINA GELİYORUM"
Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş soyunma odasında soğuk rüzgarlar esti. Caner ve Talisca'nın kavga olayı spor gündeminde bomba etkisi yarattı.
Soyunma odasında kaybedilen iki puan sonrası sinirler gergindi. Caner sahada kaçırılan pozisyonlar nedeniyle Talisca'ya tepki gösterdi. Talisca, tercümanına dönerek neler söylediğini sordu ve ardından Caner'e tepki gösterdi. Araya takım kaptanları girerek olayın büyümesi engellendi. Yaşananları duyan teknik direktör Şenol Güneş, cezası nedeniyle soyunma odasına inemediği için yardımcılarıyla haber gönderdi. "Kimse otobüse binmesin cezam nedeniyle 45 dakika sonra soyunma odasına geleceğim" dediği iddia edildi.
Bekleyişin ardından soyunma odasına inen Şenol Güneş futbolculara, "Benim bulunduğum yerde böyle şeyler yaşanmaz ve bir daha böyle bir olay yaşanmayacak. Hemen birbirinizden özür dileyin" şeklinde hitap ettiği ifade edildi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:23
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SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ dün akşam ki maçta sürekli talisca sosa ikilisini kıyaslayan kişiler ikisinin arasındaki dağları ovaları umarım fark etmişlerdir..
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RODALLEGA TRABZON'U SIRTLADI
Toplam 2
Yorum
Firtina Golcunun hasida ama ne varki bizim hoca hocanin dibi
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 135
Yorum
hakan01 keşke lafla peynir gemisi yürüse....
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