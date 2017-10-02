 SOSA'YA ISLIK – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    SOSA'YA ISLIK

    SOSA'YA ISLIK

    Siyah-beyazlı taraftarlar eski futbolcuları Sosa ve Olcay’a farklı davrandı. Olcay alkışlanırken, Arjantinli protesto edildi

    Beşiktaş taraftarının eski futbolcuları Jose Sosa ve Olcay Şahan'ı nasıl karşılayacakları merak ediliyordu. Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların Caner Erkin'e yapılan kötü tezahüratlar üzerine Beşiktaşlılar "Eski futbolcularımızı alkışlayacağız" diyordu. Ancak siyah-beyazlı tribünler Olcay Şahan'ı sıcak karşılarken Beşiktaş'tan ayrılıp Milan'a gitmek için çok uğraşan Jose Sosa'ya aynı şekilde yaklaşmadı.

    Olcay Şahan attığı golden sonra sevinmezken, aynı anlarda Beşiktaş taraftarı da eski oyuncularını alkışladı. Vodafone Park'ta centilmence görüntüler yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar bir diğer eski oyuncuları 'ya ise tepkiliydi. Maç öncesi ısınmaya çıktığında Arjantinli yıldız protesto edildi. Mücadele sırasında da top Sosa'nın ayağına her geldiğinde tribünlerdeki ıslık sesi daha da yükseldi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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