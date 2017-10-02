 SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM

    SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM

    Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve ardından bu sezon Trabzonspor'a transfer olan Jose Sosa maç sonrası sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

    Dün oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında siyah beyazlı taraftarın protestosuna maruz kalan Jose Sosa bugün sosyal medya hesabında ses getiren paylaşımda bulundu. Beşiktaşlı taraftarın tepkisine çeken paylaşıma Trabzonsporlu taraftarlardan övgü aldı.

    Sosa paylaşımında; "Dün akşamki gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. En Büyük Trabzon!" şeklinde ifadeler kullandı

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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