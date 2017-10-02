SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM

Dün oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında siyah beyazlı taraftarın protestosuna maruz kalan Jose Sosa bugün sosyal medya hesabında ses getiren paylaşımda bulundu. Beşiktaşlı taraftarın tepkisine çeken paylaşıma Trabzonsporlu taraftarlardan övgü aldı.

Sosa paylaşımında; "Dün akşamki gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. En Büyük Trabzon!" şeklinde ifadeler kullandı