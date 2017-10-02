SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve ardından bu sezon Trabzonspor'a transfer olan Jose Sosa maç sonrası sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.
Dün oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında siyah beyazlı taraftarın protestosuna maruz kalan Jose Sosa bugün sosyal medya hesabında ses getiren paylaşımda bulundu. Beşiktaşlı taraftarın tepkisine çeken paylaşıma Trabzonsporlu taraftarlardan övgü aldı.
Sosa paylaşımında; "Dün akşamki gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. En Büyük Trabzon!" şeklinde ifadeler kullandı
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:28
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 69
Yorum
FNR BE KORKAK ADAM CESUR ADAMLAR LAZIM BİZE YA AZİZ ARTIK İSTİFA ET ALLAHINİ SEVERSEN SENDE SUÇ MİLYONLARI TAKIMDAN SOĞUTMAK İSTİYOSUN O KESİN
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AIDS'E YAKALANDI
Toplam 4
Yorum
bir hicmi utanma yok sende?! böyle bir hastaligin sakasi yoktur! yaziklar olsun.
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MARİANO DÖKTÜRÜYOR!
Toplam 5
Yorum
METE Sabriyle mukayese ederek mariano nun ara pas ve görerek kafaya ayağa yaptığı yüksek isabetli ortalarını görmüyorsan futbo bilgini sıfırdır.
SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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