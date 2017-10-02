Siyah-beyaz coşku
Vodafone Park’ı dolduran Beşiktaşlı taraftarlar 90 dakika susmadı
Beşiktaş taraftarı da dünyaya duyurduğu ününü bir kez daha Trabzonspor maçında tekrarladı. Siyah-beyazlı seyirciler karşılaşma öncesinde futbolcularını tribünlere çağırarak yumruk şov yaptı. Ardından tüm takımı davet eden taraftarlar oyunculardan galibiyet istedi. Beşiktaşlı seyircilerin muhteşem desteği maç boyu sürdü.
Şampiyonlar Ligi'nde Red Bull Leipzig ile oynanan mücadelede yaptıkları gürültülü tezahüratla rakip forvet Timo Werner'in kulaklarını rahatsız eden Beşiktaş taraftarı dün de günündeydi. Siyah-beyazlı tribünler bir an boyunca tezahüratlarını kesmezken takımlarına sürekli destek oldular. Bir kez daha herkes onlara hayran kaldı.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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