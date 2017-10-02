Siyah-beyaz coşku

Vodafone Park’ı dolduran Beşiktaşlı taraftarlar 90 dakika susmadı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırladı. Siyah-beyazlı taraftarlar da evlerindeki mücadeleye büyük ilgi gösterdiler. Şampiyonluk yolundaki kritik randevu için taraftarlar Vodafone Park'a koşarken stat maçın başlama düdüğü çalmadan yarım saat önce tamamen yükünü almıştı.



Beşiktaş taraftarı da dünyaya duyurduğu ününü bir kez daha Trabzonspor maçında tekrarladı. Siyah-beyazlı seyirciler karşılaşma öncesinde futbolcularını tribünlere çağırarak yumruk şov yaptı. Ardından tüm takımı davet eden taraftarlar oyunculardan galibiyet istedi. Beşiktaşlı seyircilerin muhteşem desteği maç boyu sürdü.



Şampiyonlar Ligi'nde Red Bull Leipzig ile oynanan mücadelede yaptıkları gürültülü tezahüratla rakip forvet Timo Werner'in kulaklarını rahatsız eden Beşiktaş taraftarı dün de günündeydi. Siyah-beyazlı tribünler bir an boyunca tezahüratlarını kesmezken takımlarına sürekli destek oldular. Bir kez daha herkes onlara hayran kaldı.