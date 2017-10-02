ŞEREF ÇİÇEK MEMNUN DEĞİL

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek, Trabzonspor derbisi sonrası "İki takım da birer puanı hak etti" dedi. Çiçek, "Bol pozisyonlu karşılaşmada 2 takım da 1 puanı hak etti. 4 gol ve pek çok gol pozisyonu vardı. Bizim açımızdan bu maçta puan kaybetmek iyi olmadı. İstediğimiz sonucu alamadık" dedi.