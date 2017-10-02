 ŞEREF ÇİÇEK MEMNUN DEĞİL – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ŞEREF ÇİÇEK MEMNUN DEĞİL

    ŞEREF ÇİÇEK MEMNUN DEĞİL
    Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek, Trabzonspor derbisi sonrası "İki takım da birer puanı hak etti" dedi. Çiçek, "Bol pozisyonlu karşılaşmada 2 takım da 1 puanı hak etti. 4 gol ve pek çok gol pozisyonu vardı. Bizim açımızdan bu maçta puan kaybetmek iyi olmadı. İstediğimiz sonucu alamadık" dedi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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