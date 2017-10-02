 Porto, Lizbon’da tekledi: 0-0 – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Porto, Lizbon’da tekledi: 0-0

    Porto, Lizbon’da tekledi: 0-0
    BEŞİKTAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Sporting Lizbon deplasmanından 1 puan çıkardı: 0-0. Monaco ise Fransa Ligi'nde cuma akşamı evinde oynadığı maçta Montpellier ile 1-1 berabere kalmıştı.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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