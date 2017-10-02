Maç sonu Lens isyanı
Dün ilk golünü atan oyuncu, 79’da skoru 3-1’e taşıyacak net pozisyonu kaçırdı. Dönen topta Trabzon’un sayısı gelince taraftarın hışmına uğradı
GÜNEŞ TRİBÜNDE KAHROLDU
Beşiktaş Teknik Şenol Güneş 1 maçlık cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında yerine yardımcı antrenör Şeref Çiçek görev yaptı. Fenerbahçe karşısında hakeme itiraz ettiği için 1 maç men cezası alan Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Güneş kaçan pozisyonlar ve yenilen 2. gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
BİZİ DE YAKTIN KENDİNİ DE
İşte Trabzon maçının ardından sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları:
* Lens'in durumu düzeltmesi için çok uğraşması lazım yazık etti kral olacakken rezil oldu. @kartal20_kartal
* Lens'in kaçırdığı pozisyon sonrası yediğimiz gol tokat gibi geldi. @NurdanBaydogan
* Ah be lens kahraman olacaktın bizi de yaktın kendini de... @alikara_1
* Puan kaybı Lens'in pozisyonuna yazılır. @abdullahbilgin
* Lens'in pozisyonu ve golün üstüne, aklına Almeida'nın Fenerbahçe maçında kaçırdığı gol gelenler sarılıp ağlıyor. @KurtissDonald
* Lens'in, Cenk'e vermediği topu Cenk olsa verirdi ve 3 olurdu. Onlar da santrada olurdu. @yigittuncay
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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