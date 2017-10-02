Maç sonu Lens isyanı

Dün ilk golünü atan oyuncu, 79’da skoru 3-1’e taşıyacak net pozisyonu kaçırdı. Dönen topta Trabzon’un sayısı gelince taraftarın hışmına uğradı

Jeremain Lens, Beşiktaş-Trabzon maçına damga vurdu. Beşiktaş'ın sezon başında Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens, Trabzonspor mücadelesinde ilklere imza attı. Siyah-beyazlı forma ile ilk kez 11'de başlayan başarılı oyuncu, bu sezonki ilk golünü attı. Lens, mücadelenin 58. dakikasında Talisca'nın sağa bıraktığı topa muhteşem bir vuruş yaptı ve Beşiktaş'ı bordo-mavili ekip karşısında 2-1 öne geçirdi. Sosyal medyada, alkışları alırken 79'da kaçırdığı pozisyon bütün övgüleri alıp götürdü. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda soldaki Cenk'e pas vermek yerine kalecinin üzerinden aşırmak istedi. Ancak çok kötü bir vuruş yapınca top auta gitti. Beşiktaş farkı açma fırsatını da kaçırmış oldu. Üstüne dönen top da Rodallega'nın kafasından ağlara gidince bütün şimşekleri üzerine çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, kaçan 3 puanın sorumlusu olarak Lens'i gösterdi.



GÜNEŞ TRİBÜNDE KAHROLDU

Beşiktaş Teknik Şenol Güneş 1 maçlık cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında yerine yardımcı antrenör Şeref Çiçek görev yaptı. Fenerbahçe karşısında hakeme itiraz ettiği için 1 maç men cezası alan Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Güneş kaçan pozisyonlar ve yenilen 2. gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.



BİZİ DE YAKTIN KENDİNİ DE

İşte Trabzon maçının ardından sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları:

* Lens'in durumu düzeltmesi için çok uğraşması lazım yazık etti kral olacakken rezil oldu. @kartal20_kartal

* Lens'in kaçırdığı pozisyon sonrası yediğimiz gol tokat gibi geldi. @NurdanBaydogan

* Ah be lens kahraman olacaktın bizi de yaktın kendini de... @alikara_1

* Puan kaybı Lens'in pozisyonuna yazılır. @abdullahbilgin

* Lens'in pozisyonu ve golün üstüne, aklına Almeida'nın Fenerbahçe maçında kaçırdığı gol gelenler sarılıp ağlıyor. @KurtissDonald

* Lens'in, Cenk'e vermediği topu Cenk olsa verirdi ve 3 olurdu. Onlar da santrada olurdu. @yigittuncay