KALECİLER DEVLEŞTİ

MÜTHİŞ bir futbol resitaline sahne olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde kalecilere çok iş düştü. Beşiktaş'ta Fabri, Trabzonspor'da Onur Kıvrak, ikişer gol yemelerine rağmen kurtardıkları net pozisyonlarla kalelerinde devleştiler. Fabri de yediği beraberlik golünde adeta uzadı ama topun çizgiyi geçmesine engel olamadı.



