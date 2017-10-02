FORVET HATTINDAKİ UYUM BOZULDU

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'la berabere kalarak son iki haftada toplam 5 önemli puan kaybı yaşadı.

ÖNCE FENERBAHÇE MAÇI

Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yle 6. haftada karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve haftayı puansız kapattı. Bu maçta Atiba, Oğuzhan ve Quaresma'yı kaybeden siyah-beyazlılar bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde büyük hasar gördü.

LEIPZIG MAÇI MORAL OLDU

Fenerbahçe maçının kaybedilmesi ve karşılaşmada yaşananlardan dolayı morali bozulan Beşiktaş, hafta arasında Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Alman ekibi Leipzig'le sahasında karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçtan 2-0'lık net bir skorla galibiyetle ayrıldı ve Trabzonspor maçı öncesi moral kazandı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Tecrübeli teknik direktör, Trabzonspor maçında ise cezalı oyuncular dışında bazı bölgelerde de değişikliğe gitti. Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta Lens'e görev veren Şenol Güneş, sağ bekte maça Necip Uysal'la başladı. Medel ise orta sahada Atiba'nın görevini üstlendi.

CENK'İN YERİNE NEGREDO...

Siyah-beyazlı teknik adam, forvet hattında ise daha önce sadece Karabükspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Negredo seçeneğini kullandı. Daha önce ligde ve Avrupa'da oynanan maçlarda Babel'le birlikte müthiş bir uyum sergileyen ve takımın skor üretme görevini başarıyla yerine getiren Cenk maça yedekte başladı. Cenk'in de sahaya ilk 11'de çıkmamasının ardından ideal 11'den iyice uzaklaşan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bocaladı.

FABRI DE OLMASA...

Beşiktaş karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen daha etkili oynayan taraf Trabzonspor'du. Beşiktaş deplasmanında atak bir futbol sergileyen bordo-mavililer rakip kalede etkili pozisyonlar yakalasa da kalede görevini başarıyla sergileyen Fabri'yi geçemedi.

CENK İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ AMA MAÇI DÖNDÜREMEDİ

Şenol Güneş, sadece ilk yarıda bir topu üst direkten dışarıya giden Negredo'nun istenilen performansı sergileyememesi sonrasında etkili gol silahını oyuna almaya karar verdi. 58. dakikada Negredo kenara gelirken, Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Bu dakikadan sonra maça giren Cenk karşılaşmaya konsantre olamamış bir izlenim verirken, önceki maçlardaki performansını sergileyemedi ve Beşiktaş sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrıldı.