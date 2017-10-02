CANER & TALISCA KAPIŞTI
Caner’in, “Kendine oynuyorsun, prim yapıyorsun” diye suçladığı Talisca uçan tekme attı, milli futbolcu küfür edip yumrukla karşılık verdi
'ABARTMAYIN'
Olaydan sonra açıklama yapan Caner olanları önce yalanlarken, daha sonra Beyaz TV'den Sinan Engin'e attığı mesajda ise, "Abartmayın, oldu bitti" diye yazdı. İkili arasındaki tartışmanın Leipzig maçında başladığı iddia edildi. Caner o maçta kademeye girmeyen Talisca'nın yüzünden faul yapıp kart görmüştü.
KİMSE BU TAKIMIN ÜSTÜNDE DEĞİL!
DERBİ karşılaşmasını cezası nedeniyle tribünden izleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise olayı duyunca çıldırdı. Tribünden aşağı inen Şenol Güneş'in, tüm oyuncularla konuşma yaptığı belirtildi. Güneş'in; "Bu takımın üzerinde oyuncular var, ben buna engel olamıyorum. Buna engel olmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam bırakacağım" dediği öğrenildi. Olayın ardından açıklama yapan siyah-beyazlı yönetim ise, "Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir" ifadelerine yer verdi.
BİZ KARDEŞİZ
Geceyarısı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anderson Talisca, "Biz her zaman kardeşiz" diye yazdı.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Beşiktaş söylentiler sonrası resmi bir açıklama yaptı. İşte o ifadeler:
Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.
Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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