 CANER & TALISCA KAPIŞTI – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    CANER & TALISCA KAPIŞTI

    CANER & TALISCA KAPIŞTI

    Caner’in, “Kendine oynuyorsun, prim yapıyorsun” diye suçladığı uçan tekme attı, milli futbolcu küfür edip yumrukla karşılık verdi

    'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından siyahbeyazlı ekibin soyunma odasında kavga çıktı. İddialara göre ile 'nın önce küfürleşip ardından tekme ve yumrukla birbirlerine girdikleri belirtildi. Caner'in "Kendine oynuyorsun, kimseye pas vermiyorsun. Kendi istatistiklerini yükseltmeye çalışıyorsun" diyerek şuçladığı" Talisca'nın bu sözlerin tercüme edilmesinin ardından milli futbolcuya uçan tekme attığı kaydedildi. Bunun üzerine soyunma odasının karıştığı milli futbolcunun Talisca'ya küfürler savurup, yumruk atmaya çalıştığı belirtildi. Olayı engellemek için araya giren takım arkadaşlarının Caner'i alarak soyunma odasındaki tuvalete götürdükleri ve sakinleşmesi için bir süre burada tuttukları da gelen bilgiler arasında. Caner'in gelen darbeler nedeniyle yüzünün kanlar içinde kaldığı da kaydedildi.

    'ABARTMAYIN'
    Olaydan sonra açıklama yapan Caner olanları önce yalanlarken, daha sonra Beyaz TV'den Sinan Engin'e attığı mesajda ise, "Abartmayın, oldu bitti" diye yazdı. İkili arasındaki tartışmanın Leipzig maçında başladığı iddia edildi. Caner o maçta kademeye girmeyen Talisca'nın yüzünden faul yapıp kart görmüştü.

    KİMSE BU TAKIMIN ÜSTÜNDE DEĞİL!
    DERBİ karşılaşmasını cezası nedeniyle tribünden izleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise olayı duyunca çıldırdı. Tribünden aşağı inen Şenol Güneş'in, tüm oyuncularla konuşma yaptığı belirtildi. Güneş'in; "Bu takımın üzerinde oyuncular var, ben buna engel olamıyorum. Buna engel olmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam bırakacağım" dediği öğrenildi. Olayın ardından açıklama yapan siyah-beyazlı yönetim ise, "Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir" ifadelerine yer verdi.

    Z KARDEŞİZ
    Geceyarısı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anderson Talisca, "Biz her zaman kardeşiz" diye yazdı.





    BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
    Beşiktaş söylentiler sonrası resmi bir açıklama yaptı. İşte o ifadeler:

    Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.

    Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.

    Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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