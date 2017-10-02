BEŞİKTAŞ'TAN UZAKLARA MESAJ

Beşiktaş Kulübü, 7. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayramını kutladı. Siyah-beyazlılar kutlamayı Çince yaptı. Vodafone Park'ın reklam panolarından Çin alfabesi ile "Çin Halk Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin 68. yıl dönümü kutlu olsun" yazısı geçti. Skor tabelasında ise benzer bir video oynatıldı.