 BEŞİKTAŞ'TAN UZAKLARA MESAJ – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    BEŞİKTAŞ'TAN UZAKLARA MESAJ

    BEŞİKTAŞ'TAN UZAKLARA MESAJ
    Beşiktaş Kulübü, 7. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayramını kutladı. Siyah-beyazlılar kutlamayı Çince yaptı. Vodafone Park'ın reklam panolarından Çin alfabesi ile "Çin Halk Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin 68. yıl dönümü kutlu olsun" yazısı geçti. Skor tabelasında ise benzer bir video oynatıldı.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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