ATIBA'SIZ KAZANAMIYOR

Kartal, Atiba'nın yokluğunda yine galip gelemedi. Tecrübe abidesi bu sezonki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymemiş ve mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş, Atiba'nın oynamadığı toplamda 13 karşılaşmada 6 kez kazandı. Atiba geçen sezon da Fener ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamamış ve Kartal 5 puan kaybetmişti.