 ATIBA'SIZ KAZANAMIYOR – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ATIBA'SIZ KAZANAMIYOR

    ATIBA'SIZ KAZANAMIYOR
    Kartal, Atiba'nın yokluğunda yine galip gelemedi. Tecrübe abidesi bu sezonki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymemiş ve mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş, Atiba'nın oynamadığı toplamda 13 karşılaşmada 6 kez kazandı. Atiba geçen sezon da Fener ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamamış ve Kartal 5 puan kaybetmişti.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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