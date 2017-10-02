ABDÜLKADİR 38 MİLYON EURO'YA SATILDI MI?

Trabzonspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bayern Münih'in devreye girdiği ve genç oyuncunun 38 milyon Euro'ya alınması konusunda bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardığı belirtildi.

Trabzon basınında yer alan haberlerle ilgili ise bordo-mavili ekipten henüz bir açıklama gelmiş değil...