ABDÜLKADİR 38 MİLYON EURO'YA SATILDI MI?
Gösterdiği performansla 'Geleceğin Messi'si' yakıştırmaları yapılan ve 2018'de sona erecek sözleşmesi Trabzonspor tarafından 2022'ye kadar uzatılan Abdülkadir Ömür'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Trabzonspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bayern Münih'in devreye girdiği ve genç oyuncunun 38 milyon Euro'ya alınması konusunda bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardığı belirtildi.
Trabzon basınında yer alan haberlerle ilgili ise bordo-mavili ekipten henüz bir açıklama gelmiş değil...
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:24
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Önder Fırat ateş püskürdü!
Toplam 29
Yorum
fenerli KOCA FENERBAHCE, BU YILDIRIM DEMİRÖRENİN BU BAŞKANLIĞA NASIL GELDİĞİNİ ARAŞTIRIP ORTAYA ÇIKARTAMIYORSA HEPİNİZ İSTİFA EDİN.
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OBRADOVIC YENİ SEZONU DEĞERLENDİRDİ
Toplam 1
Yorum
fenerli koca fenerbahçeyi obranın ve öğrencilerinin eline bakar hale getirdin aziz başkan. artık mahmut uslunu kardeşinide alıp git fenerbahçemizden
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Feghouli yükseliyor
Toplam 2
Yorum
CEM HERKES BİR HAVA BULMUŞ GİDİYOR.BELHANDA VE FEGULİ İKİ YAVAŞ OYUNCU ORTA SAHA DIRENCİNİ DÜŞÜRÜYOR. GS İLERDE BU ŞEKİLDE ÇOK PUAN KAYBEDER.
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