 ABDÜLKADİR 38 MİLYON EURO'YA SATILDI MI? – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ABDÜLKADİR 38 MİLYON EURO'YA SATILDI MI?

    ABDÜLKADİR 38 MİLYON EURO'YA SATILDI MI?

    Gösterdiği performansla 'Geleceğin Messi'si' yakıştırmaları yapılan ve 2018'de sona erecek sözleşmesi Trabzonspor tarafından 2022'ye kadar uzatılan Abdülkadir Ömür'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Trabzonspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bayern Münih'in devreye girdiği ve genç oyuncunun 38 milyon Euro'ya alınması konusunda bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardığı belirtildi.

    Trabzon basınında yer alan haberlerle ilgili ise bordo-mavili ekipten henüz bir açıklama gelmiş değil...

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:24
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