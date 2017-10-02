 90 DAKİKADA TEK KORNER – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    90 DAKİKADA TEK KORNER

    90 DAKİKADA TEK KORNER

    Sahasındaki en kötü lig maçını oynayan Beşiktaş, sadece 1 korner atabildi

    Trabzonspor karşısında sahadan bir puanla ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı 24 lig maçının en kötü performanslarından birini sergiledi. Siyah-beyazlı takım Vodafone Park'ta yüzde 45 ile topa en az sahip olduğu yüzde 75 ile en düşük pas isabeti yakaladığı karşılaşmayı oynarken, 90 dakika boyunca sadece bir korner atabildi. Bu da iç sahanın en kötü karnesi oldu. Öte yandan Kara Kartal kalesine 6 şut isabet ettiren bordomavili futbolcular, bu sahada en çok isabetli şut atan lider Galatasaray (7) sonrası ikinci takım durumunda geliyor.

    İSTANBUL'DA 2-2'YE ABONE
    Trabzon'un bu sezon İstanbul'da bileği bükülmedi. Bordo-mavili takım, deplasmanda çıktığı 3 maçta da aynı skorla beraberlikle ayrıldı. Fırtına, 2. haftada Fenerbahçe, 5. haftada Medipol Başakşehir'in ardından dün de Beşiktaş'la yenişemedi. Trabzon'un 3 maçı da 2-2'lik sonuçla tamamlandı.

    TANER KARAMAN
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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