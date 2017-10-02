90 DAKİKADA TEK KORNER

sahadan bir puanla ayrılan, Vodafone Park'ta oynadığı 24 lig maçının en kötü performanslarından birini sergiledi. Siyah-beyazlı takım Vodafone Park'ta yüzde 45 ile topa en az sahip olduğuile en düşük pas isabeti yakaladığı karşılaşmayı oynarken, 90 dakika boyunca sadece bir korner atabildi. Bu da iç sahanın en kötü karnesi oldu. Öte yandankalesine 6 şut isabet ettiren bordomavili futbolcular, bu sahada en çok isabetli şut atan lider(7) sonrası ikinci takım durumunda geliyor.Trabzon'un bu sezon İstanbul'da bileği bükülmedi. Bordo-mavili takım, deplasmanda çıktığı 3 maçta da aynı skorla beraberlikle ayrıldı. Fırtına, 2. haftada Fenerbahçe, 5. haftada Medipol Başakşehir'in ardından dün de Beşiktaş'la yenişemedi. Trabzon'un 3 maçı da 2-2'lik sonuçla tamamlandı.