90 DAKİKADA TEK KORNER
Sahasındaki en kötü lig maçını oynayan Beşiktaş, sadece 1 korner atabildi
İSTANBUL'DA 2-2'YE ABONE
Trabzon'un bu sezon İstanbul'da bileği bükülmedi. Bordo-mavili takım, deplasmanda çıktığı 3 maçta da aynı skorla beraberlikle ayrıldı. Fırtına, 2. haftada Fenerbahçe, 5. haftada Medipol Başakşehir'in ardından dün de Beşiktaş'la yenişemedi. Trabzon'un 3 maçı da 2-2'lik sonuçla tamamlandı.
TANER KARAMAN
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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