 3 AS OYUNCUNUN YERİ DOLMADI – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    3 AS OYUNCUNUN YERİ DOLMADI

    3 AS OYUNCUNUN YERİ DOLMADI
    Kara Kartal, 3 önemli eksiğinden yoksun çıktığı derbide Trabzonspor'a puan kaptırdı. Geçen hafta F.Bahçe derbisinde Quaresma, Oğuzhan ile Atiba gibi önemli oyuncularını gördükleri kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili ekibe karşı bu isimlerden yoksun mücadele verdi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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