3 AS OYUNCUNUN YERİ DOLMADI

Kara Kartal, 3 önemli eksiğinden yoksun çıktığı derbide Trabzonspor'a puan kaptırdı. Geçen hafta F.Bahçe derbisinde Quaresma, Oğuzhan ile Atiba gibi önemli oyuncularını gördükleri kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili ekibe karşı bu isimlerden yoksun mücadele verdi.