24 maçtır yenilmiyor

BEŞİKTAŞ'IN mabedi Vodafone Park, rakiplerine kabus oldu. Derbide Trabzon'u eli boş gönderen siyah-beyazlılar, ateşli taraftarını arkasına alıp sahasında yenilmez bir takım olma yolunda ilerliyor. Ligde Vodafone Park'ta 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, 19 galibiyet, 5 beraberlikle bordo-mavilileri de müthiş istatistiğine ekledi.