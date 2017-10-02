 24 maçtır yenilmiyor – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    24 maçtır yenilmiyor

    24 maçtır yenilmiyor
    BEŞİKTAŞ'IN mabedi Vodafone Park, rakiplerine kabus oldu. Derbide Trabzon'u eli boş gönderen siyah-beyazlılar, ateşli taraftarını arkasına alıp sahasında yenilmez bir takım olma yolunda ilerliyor. Ligde Vodafone Park'ta 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, 19 galibiyet, 5 beraberlikle bordo-mavilileri de müthiş istatistiğine ekledi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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