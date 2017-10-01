YANAL'DAN ABDÜLKADİR YORUMU
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Yanal, iki takımın da iyi futbol oynadığını belirterek, "Sahadaki herkes iyi niyetliydi” diye konuştu.
"Rekabet başka, kavga başka"
Kafasına darbe alan Rodallega'nın durumunun iyi olduğunu söyleyen Yanal, Olcay Şahan'ın attığı golden sonra sevinmemesinin eleştirilmesine ise, "Futbolda rekabet başka bir şey, kavga başka bir şey. Olcay'ın Beşiktaş'ta çok güzel günleri geçti. Ancak şu anda bizim futbolcumuz. Büyük bir güçle maçını yaptı ve golünü attı. Bunun altında bir şey aramak rekabet değil, vahşilik. Rekabetin yeri saygı duyulması gereken bir nokta. Bence bu durumun üzerinde çok fazla durulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Hafta içerisinde birçok açıklamasında istifa çağrılarıyla ilgili yorum yaptığını sözlerine ekleyen Yanal, takımın savunmasıyla ilgili olarak da, "Bu konuda gelişmek zorundayız. İlerleyen haftalarda daha da iyi noktaya geleceğiz" dedi.
Maçın hakemiyle ilgili de konuşan Yanal, "Hakemlerin de formsuz dönemi oluyor, formda dönemi oluyor. Bunlar çok normal. Futbolun en güzel tarafı bilinmeyen yönü" açıklamasını yaptı.
"Bugün sahadaki herkes iyi niyetliydi"
Takımın genç yeteneği Abdülkadir'le ilgili olarak konuşan Ersun Yanal, şunları söyledi:
"Abdülkadir henüz 17 yaşında. Gelişim sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu süreçleri geçirmesi gerekiyor. Önünde çok büyük bir süreç var. 35 yaşına kadar oynasa çok uzun bir süre var. Yusuf Yazıcı da aynı şekilde. Bu çocukların gelişmesi için beklemek gerekiyor, 2 maç sonunda A Milli Takım konusunun açılmasını yanlış buluyorum."
Maç içinde Talisca'nın hareketinin kırmızı kartı gerektirip gerektirmediği sorusunu da yanıtlayan Yanal, "Talisca o pozisyonda ıska geçti. Hakem verebilir, vermeyebilir bu önemli değil. Ben bugün sahadaki herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Tüm oyunculara teşekkür ediyorum. Hakem de iyi niyetliydi. Talisca'nın pozisyonunu görmüş ya da görmemiş. Hakemlerimizin de iyi olmasını temenni ediyoruz. Bakın Cüneyt Çakır gitti Avrupa'da çok önemli maçlar yönetti ve gururumuz kabardı. Başka hakemlerimiz de çıksın ve bu şekilde yükselsin" diyerek sözlerini tamamladı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:58
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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